Echipa de rugby SCM Timisoara ia startul returului din Liga Nationala - Grupa I cu un nou meci tare. Leii vor infrunta Dinamo Bucuresti, intr-un joc programat vineri, 5 mai, la ora 19.30, la stadionul Arcul de Triumf.Alb-violetii vin dupa o intalnire foarte disputata, jucata tot in Bucuresti, cu Steaua. Ei au avut o revenire solida in repriza a doua, dar au pierdut cu punct bonus defensiv, 31-28.Shennan a marcat unul dintre cele mai frumoase eseuri ale acestui sezon, in Ghencea, cu o cursa ... citeste toata stirea