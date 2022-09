Echipa Universitatii de Stiintele Vietii din Timisoara a castigat cupa campionatului national de fotbal UNSR 2022

Echipa AOS USAB US a Universitatii de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara a castigat cupa campionatului national de fotbal UNSR 2022.In perioada 15 - 18 septembrie 2022 s-a desfasurat Campionatul National de Fotbal UNSR 2022, in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I al Romaniei" din Timisoara si organizat de catre Asociatia Studentilor USAB United Students din cadrul USV cu scopul de a promova activitatile instructiv-educative prin sport in ... citeste toata stirea