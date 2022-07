Echipa UV din Timisoara, in semifinalele Jocurilor Europene Universitare

TIMISOARA. Premiera pentru echipele universitare din Romania. Echipa de fotbal a Universitatii de Vest din Timisoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfasoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, aduce cel mai bun rezultat obtinut de o echipa universitara romaneasca in istoria Jocurilor Europene Universitare.Dupa o calificare meritorie obtinuta in grupa B, prin victoriile impotriva reprezentantei Ucrainei (State University of Economics and Trade), cu 1-0, si ... citeste toata stirea