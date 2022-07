Echipele CSU UVT au ocupat locurile 1, 3 si 5 la finalul competitiei de volei pe plaja, organizata la Sibiu in perioada 5-10 iulie. Sergiu Calin si Lucian Badiceanu au castigat duelul din semifinale cu Sergiu Rodina si Sebastian Micu, un duel intre doua dintre echipele CSU UVT, ambele prezente la competitie.In finala mare, Sergiu Calin si Lucian Badiceanu au castigat meciul cu Stiinta Bucuresti (2-0, in finala cu Valentin Hupoiu si Bogdan Bratosin, de la Stiinta Bucuresti), iar in finala mica, ... citeste toata stirea