Echipele de juniori de la SCM Politehnica Timisoara conduc la Campionatul National

Ambele echipe de juniori de la SCM Politehnica Timisoara conduc detasat in clasamentele din faza a doua a Campionatului National. Juniorii 1 si juniorii 2 au obtinut calificarea la turneele finale cu multe etape inainte de finalul sezonului regular si vor lupta luna viitoare pentru titlurile de campioni nationali.Juniorii 1 au trecut in cel mai recent meci de o contracandidata importanta din Grupa Valoare 3 (faza a doua a campionatului), AHC Potaissa Turda.A fost 37-29, in penultima etapa, ... citeste toata stirea