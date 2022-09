Esec la scor de neprezentare pentru Ripensia Timisoara, la Slatina

TIMISOARA. Ripensia Timisoara a suferit a patra infrangare din aceasta editie a Ligii a II-a, dupa 3-0 pe terenul celor de la CSM Slatina.Formatia timisoreana nu a avut ocazii notabile in prima parte a duelului cu oltenii, dar a incasat doua goluri.In minutul 14, dupa o actiune pe partea dreapta, Doman a trimis o pasa cu calcaiul, balonul a ajuns la Nitu care a patruns in careu si a trimis pe langa Dobre in plasa.Al doilea gol a venit in minutul 41, cand dupa o balbaiala in propriul careu a ... citeste toata stirea