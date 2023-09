Primaria Dudestii Noi anunta un eveniment sportiv de mare interes, la 17 km de Timisoara! Astfel, joi 29 septembrie, de la ora 17.00, este zi de meci mare.Confruntarea are loc in cadrul Ligii a VI-a Timis, seria IV, etapa a III-a, sezon 2023-2024Echipa de fotbal din localitate: CSC Pindul Dudestii Noi II va ... citeste toata stirea