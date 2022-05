Family Cycling Day. Ziua Pedalarii in Familie, la Scoala nr. 2 Timisoara. Programul

Elevii din Scoala Gimnaziala nr. 2 Timisoara, obligatoriu insotiti de minim un adult si posesori de biciclete, sunt asteptati sa participe la o frumoasa activitate de indemanare pe bicicleta si educatie rutiera, in curtea scolii, strada Mures nr. 8.Family Cycling Day este un proiect finantat prin Fondul RoBike Valley, cu sprijinul Fundatiei Comunitare Timisoara si sustinut de Decathlon Romania.Scoala Gimnaziala nr. 2 Timisoara sustine miscarea la "Ziua Pedalarii in Familie" in cadrul ... citeste toata stirea