Fetele de la Poli Timisoara au castigat un punct cu Alexandria, dar au pierdut doua

TIMISOARA. Dupa 5-0 la Vasas Odorheiu Secuiesc, fetele de la Poli Timisoara aveau moral bun pentru jocul din etapa a doua a play-off-ului cu Universitatea Alexandria, contracandidata la locul 3 si echipa in fata careia violetele pierdeau in sezonul regulat, 1-3.Partida s-a jucat pe sinteticul de la Dan Paltinisanu, fiind primul joc disputat acolo de singura echipa feminina din Timisoara aflata in prima liga. Poli avea neaparata nevoie de victorie pentru a spera la podium, chiar daca 5-6 ... citeste toata stirea