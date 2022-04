Fetele de la Poli Timisoara au patimit in Sambata Mare. Esec sever la Prundu Bargaului

TIMISOARA. Restanta din etapa a IV-a a play-off-ului ligii de elita feminine a fost un cosmar pentru fetele de la Politehnica. Echipa banateana a suferit primul esec in aceasta parte a campionatului dupa 5 jocuri disputate.Heniu Prundu Bargaului s-a dovedit prea puternica pentru Poli, iar echipa din judetul Bistrita Nasaud, care in acest sezon se bate la titlu s-a impus cu 4-0. Veronika Andrukhiv a deschis scorul din minutul 19, celelalte reusite venind in partea secunda. Andreea Corduneanu ... citeste toata stirea