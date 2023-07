Lotul echipei de baschet SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara |se completeaza cu americanul Tyreek Scott-Grayson. Nascut la 4 septembrie 1998 (24 de ani) si inalt de 1,98 metri, Tyreek joaca pe pozitiile 1 si 2.El va incepe la Timisoara primul sezon in afara SUA, venind de la Old Dominiom University (Norfolk, statul Virginia), echipa care evolueaza in campionatul universitar, NCAA Division I. In sezonul recent incheiat, el a avut medii de 13.4 puncte, 4.5 recuperari, 2.6 pase decisive, in 30 de ... citeste toata stirea