In organizarea Asociatiei Auto Club Rally Timis, duminica, 29 mai, la Lugoj, va avea loc etapa a V-a a Campionatului de Automobilism & Karting Timis 2022. Competitia se va desfasura sub titulatura "Grand Prix Lugoj - 2022", pe un traseu de 1,3 kilometri, intre strada 20 Decembrie 1989 - Piata Victoriei (sensul giratoriu din fata Primariei) - strada Ion Creanga. Startul primului concurent se va da la ora 10.01, iar festivitatea de premiere este programata la ora 15, in fata Primariei Lugoj. La ... citeste toata stirea