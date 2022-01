Greu, dar meritat. CFR Timisoara, debutat cu dreptul in 2022 la futsal

TIMISOARA. Prima etapa a turului suplimentar in liga de elita de futsal a insemnat un succes muncit pentru CFR Timisoara, feroviarii s-au impus cu ceva emotii, intr-un meci vital pentru ocuparea locului 4 ininate de play-ff. A fost 4-2 (1-1) in meciul cu Sportul Cioresti.Cele doua nou-promovate au oferit un joc frumos, disputat cu nerv. Oaspetii au venit sa isi joace ultima sansa la locul 4, in timp ce gazdele, cu destule probleme medicale a incercat sa isi faca jocul cu care ne-a obisnuit, ... citeste toata stirea