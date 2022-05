Handbalistii de la SCM Politehnica Timisoara, in saptamana decisiva pentru pastrarea locului in Liga Zimbrilor

Handbalistii incep o saptamana nebuna si este vorba tocmai despre saptamana decisiva pentru pastrarea locului in Liga Zimbrilor. Alb-violetii vor juca miercuri in ultima etapa a actualul sezon pe teren propriu, iar de vineri pana duminica vor participa in barajul de mentinere/promovare in Liga Zimbrilor.Primul meci din seria celor patru va avea loc miercuri (18 mai), de la ora 16,00, la sala Constantin Jude, cu HC Dobrogea Sud Constanta. Indiferent de rezultatul jocului, echipa noastra va ... citeste toata stirea