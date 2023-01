Handbalistii de la SCM Politehnica Timisoara se pregatesc pe plan local pentru reluarea Ligii Nationale. Primele zece zile au adus in speciale sedinte de acumulari fizice, iar joi (19 ianuarie) incepe seria meciurilor de verificare.Jucatorii s-au antrenat in patru locuri diferite, iar antrenorul secund Sorin Sarandan spune ca "toti sunt in parametri corespunzatori perioadei in care ne aflam"."Am facut pregatire diversificata, la sala de forta, la stadion, in bazin si la sala de joc. Am ... citeste toata stirea