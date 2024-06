Handbalistii juniori 2 de la SCM Politehnica Timisoara s-au calificat in semifinalele Campionatului National. Ei au invins, in ultima etapa din grupele turneului final de la Timisoara echipa Liceului Liviu Rebreanu Turda, cu 30-29 (16-16).Alb-violetii antrenati de Mihai Rohozneanu si Andrei Paius au inceput mai slab meciul, dar apoi au intors scorul."A fost o presiune foarte mare. Noi, jucand acasa, simteam presiunea asta pentru ca era un meci decisiv de calificare in semifinale si toata ... citește toată știrea