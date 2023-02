Handbalistii SCM Politehnica Timisoara ii infrunta pe handbalistii de la Dinamo Bucuresti

Handbalistii SCM Politehnica Timisoara revin pe teren pentru un meci oficial la 56 de zile distanta de la precedenta partida, cea cu HC Buzau. Partida de la Buzau a insemnat a doua victorie externa din acest campionat si primul succes sub comanda antrenorului Mihai Rohozneanu.SCM Poli continua cu acelasi lot aliniat in prima parte a sezonului si deschide anul 2023 in compania campioanei en titre si liderului, Dinamo Bucuresti."La acest moment, Dinamo este de departe cea mai buna echipa, iar ... citeste toata stirea