Handbalistii SCM Politehnica Timisoara joaca in avans meciul din prima etapa a Ligii Nationale. Ei intalnesc una dintre reprezentantele Romaniei in cupele europene.Partida Potaissa Turda - SCM Politehnica Timisoara este programata miercuri, 24 august, la ora 18.00, deoarece clujenii joaca duminica in Suedia, cu Savehof, in preliminariile European League.Echipa noastra a incheiat seria meciurilor de pregatire cu cele doua victorii de la Cupa Poli 75 si va pleca la orele pranzului spre Turda. ... citeste toata stirea