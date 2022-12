Handbalistii SCM Politehnica Timisoara joaca vineri ultimul meci din 2022 si intalneste HC Buzau, in deplasare, de la ora 18,30, in etapa a doua din returul Ligii Nationale.Alb-violetii s-au pregatit in formula completa la sala Constantin Jude si spera la un al doilea rezultat pozitiv in deplasare, in acest sezon."Am venit sa ofer mai multa incredere jucatorilor si placerea de a juca handbal. Atata timp cat vom fi concentrati cred ca avem sansa noastra si mergem la Buzau sa profitam de ea", ... citeste toata stirea