Horvath Atilla si-a prezentat, luni, demisia din postul de antrenor principal al SCM Politehnica Timisoara. Decizia vine in urma partidei de aseara, infrangere pe teren propriu, 24-25 (14-13) cu CSM Vaslui.Echipa de handbal se afla pe locul al unsprezecelea, loc de baraj pentru mentinerea in Liga Nationala, cu 9 puncte acumulate in 11 etape.Horvath Atilla a fost numit antrenor al echipei de seniori in mai 2021, ca urmare a ... citeste toata stirea