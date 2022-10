In cautarea succeselor de altadata. Poli Timisoara intalneste Buzaul

TIMISOARA. Politehnica Timisoara va juca duminica, in etapa a 10-a a Ligii secunde pe teren propriu. Adversar va fi FC Gloria Buzau, iar partida se va disputa pe stadionul Stiinta, de la ora 11:45.De la Poli, sunt indisponibili Huminic si Pana (accidentati), dar lista jucatorilor incerti este mult mai lunga. In clasament, Poli care a dezamagit mai mult ca niciodata de cand a revenit in liga secunda, este pe locul 19, penultimul, cu 5 puncte, iar Buzaul, pe 7, cu 16 puncte.La Poli s-au ... citeste toata stirea