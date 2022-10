Inca avem cele doua trofee pe masa! SCM USV Timisoara a anuntat echipa din jocul cu CSM Stiinta Baia Mare

Staff-ul tehnic al echipei SCM USV Timisoara a anuntat echipa care se va afla in teren pentru jocul de sambata, la ora 11.00, cu CSM Stiinta Baia Mare. Aproape o jumatate din formula aliniata in partida cu Steaua este modificata.Dupa ce jucatorii care au primit o sansa in Ghencea nu au confirmat, echipa noastra se intoarce la cel mai forma XV. Isi fac revenirea fratii Lazar, Mihaita ca pilier, Dorin in linia a II-a. Ambii flankeri s-au schimbat, maine urmand sa se afle pe teren la primul ... citeste toata stirea