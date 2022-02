Indemn la pedalare! Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza Poli Bike Chalenge 2022

In contextul centenarului sportiv si aniversarii a 100 de ani de la infiintarea Societatii Sportive Politehnica Timisoara, UPT in colaborare cu Asociatia Club Sportiv Velocitas, organizeaza editia I a POLI BIKE CHALLENGE 2022.Evenimentul este programat pentru data de 9 aprilie 2022 in calendarul Federatiei Romane de Ciclism.Competitia de ciclism de tip criterium este destinata copiilor, amatorilor si sportivilor profesionisti, fiind desfasurata in 4 curse dedicate fiecarei categorii aparte. ... citeste toata stirea