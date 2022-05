INFOPOINT Sportiv - dedicat copiilor si parintilor, in Parcul Copiilor din Timisoara

INFOPOINT Sportiv - Let's map our city by sports! se va desfasura in data de 10 iunie 2022, intre orele 10:00-14:00 in Parcul Copiilor din Timisoara.Eveniment animat si interactiv dedicat deopotriva copiilor si parintilor, INFOPOINT Sportiv va aduce laolalta in Parcul Copiilor Timisoara sporturile reprezentative din oras, oferindu-le un cadru comun in care sa isi prezinte publicului oferta pentru grupele de copii, performantele, facilitatile oferite, oportunitatile de dezvoltare si ... citeste toata stirea