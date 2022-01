Intarire la SCM Timisoara. Jucator din SUA, cu experienta, pe postul de fundas

TIMISOARA. In contextul pandemic actual, oficialii prim-divizionarei de baschet masculin SCM OHMA Timisoara au decis sa completeze lotul cu fundasul american Gary Talton. Jucatorul in varsta de 31 de ani este la a doua experienta in Romania, dupa ce a evoluat la BCM U Pitesti, in sezonul 2020/2021.Talton nu are drept de joc pentru partida de duminica, 23 ianuarie, in deplasare, cu FC Arges Pitesti (ora 18.00), dar actele sale de transfer au fost depuse de vineri, la FR Baschet.Nascut la 29 ... citeste toata stirea