Intarire pe treisferturi. SCM Timisoara transfera de la rivali

TIMISOARA. Lotul SCM Timisoara se completeaza cu un centru in varsta de 28 de ani, ce vine de la CSM Stiinta Baia Mare.Este vorba despre Alexandru Bucur, jucator care a fost in primul XV al maramuresenilor in finala de Cupa a Romaniei jucata in 2 aprilie 2022 si castigata de formatia banateana cu 22-15.Bucur este nascut pe 24 aprilie 1994, in Barlad si provine dintr-o familie de rugbysti. De altfel, tatal lui Alexandru, fost jucator, acum arbitru, Sorinel Bucur, a fost unul dintre asistenti ... citeste toata stirea