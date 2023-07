La sfarsitul lunii iulie, Timisoara devine capitala padelului profesionist. Padelul, cel mai nou sport recunoscut oficial de Ministerul Tineretului si Sportului din Romania, castiga tot mai multi adepti, iar zeci de sportivi profesionisti din tara noastra ajung in acest final de saptamana in orasul de pe Bega unde are loc o etapa Open I in cadrul Circuitului Profesionist de Padel.Dupa etapele care au avut loc in Capitala si la Brasov, baza sportiva Padel Center Timisoara (Dumbravita, strada ... citeste toata stirea