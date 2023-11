Leii din Banat, din nou gazde pentru o echipa din Cehia. Echipa timisoreana de baschet primeste vizita lui BC Geosan Kolin, in etapa a treia din AlpeAdria Cup, faza grupelor.Este meciul primelor doua clasate din Grupa B.Ambele echipe au inregistrat victorii in primele doua runde, iar SCM winsed.swiss Mozzart Bet Timisoara este pe locul I, la cosaveraj (172:145, fata de 171:167)Gruparea din Kolin joaca de un deceniu si jumatate in elita baschetului din Cehia. Geosan a reusind un bronz in ... citeste toata stirea