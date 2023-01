Leii din Banat joaca penultimul meci acasa din prima faza a campionatului

Baschetbalistii de la SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara au reintrat intr-un ritm nebun de meciuri, pe care il vor mentine pana la finalul acestei luni. Ei vor intalni Steaua Bucuresti, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 18,30, in sala Constantin Jude.Partida conteaza pentru etapa a XVI-a, antepenultima din prima faza a Ligii Nationale. Echipa noastra are o linie de clasament cu 8 victorii si 5 infrangeri, in vreme ce Steaua totalizeaza 6/7."Cum a aratat campionatul, orice meci este dificil, ... citeste toata stirea