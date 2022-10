Leii din Banat se deplaseaza la Voluntari pentru meciul Ligii Nationale masculine de baschet

Leii din Banat se deplaseaza la Voluntari pentru meciul din etapa a IV-a a Ligii Nationale masculine de baschet, Conferinta B. Partida cu detinatoarea Cupei Romaniei se disputa sambata, 22 octombrie, ora 19.00, la sala Gabriela Szabo.Alb-violetii vin dupa o alta confruntare cu o reprezentanta a Romaniei in FIBA Europe Cup, victoria cu CSM Oradea (77-73). De altfel, ilfovenii au jucat chiar aseara in etapa a II-a a intrecerii continentale, in care au invins formatia suedeza Norrkoping, cu ... citeste toata stirea