"Leii" U15 de la SCM OHMA Timisoara - calificati la turneul final!

In urma rezultatelor obtinute in grupa a II-a, juniorii sub 15 ani de la SCM OHMA Timisoara vor evolua la turneul final al Campionatului National rezervat acestei categorii de varsta.Va reamintim, sambata si duminica, in capitala, ei au invins-o pe CS Agronomia Bucuresti in primul joc, scor 65-59, iar apoi s-au inclinat in fata echipelor ABC Leii Bucuresti, 42-76, si CSS Ploiesti, 58-78.Acestea au fost primele infrangeri ale sezonului, dupa noua victorii consecutive ale echipei antrenate de ... citeste toata stirea