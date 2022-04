Liga Nationala de rugby programeaza un derby: CSM Baia Mare - SCM USAMVB Timisoara

Etapa a doua din Liga Nationala de rugby programeaza un derby, CSM Stiinta Baia Mare - SCM USAMVB Timisoara. Meciul se va juca in Maramures, sambata, 30 aprilie, ora 13,30, si conteaza pentru grupa A.Cele doua echipe s-au intalnit si in primul meci oficial din acest an, finala Cupei Romaniei, editia 2021, castigat de baietii nostri, 22-15, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti."Este o noua competitie, un meci cu alta miza, dar extrem de important pentru noi. Baietii s-au antrenat ... citeste toata stirea