Lugojul gazduieste finala Campionatului National al juniorilor III la gimnastica artistica masculina

In acest weekend, la Lugoj are loc finala Campionatului National pe Echipe si Individual al juniorilor III, nivel 1 si 2 (9-11 ani), la gimnastica artistica masculina. Competitia se desfasoara in Sala Sporturilor "Ioan Kunst Ghermanescu", fiind organizata de Federatia Romana de Gimnastica, in parteneriat cu Primaria municipiului Lugoj si cu sprijinul Clubului Sportiv Scolar Lugoj. Participa 60 de gimnasti, de la 13 cluburi din tara: CSS Sibiu, CSS Brasov, CSS Resita, CSS 1 Timisoara, CSS Steaua, ... citeste toata stirea