Lugojul pierde la Targoviste si cade pe locul 5

TIMIS. Prim-divizionara de volei feminin CSM Lugoj a pierdut in campionat, dupa 7 victorii la rand. Trupa de pe Timis a facut un meci bun pe terenul campioanei din Targoviste, dar in cele din urma nu a fost destul nici pentru un punct.Gruparea din judetul Dambovita s-a impus cu 3-1 (25-23, 24-26, 25-16, 25-23) si continua duelul de la distanta pentru primul loc cu Alba Blaj. Lugojul obtinuse anterior 7 victorii la rand, dar nu este destul pentru locul 4, ultimul care duce in play-off grupa ... citeste toata stirea