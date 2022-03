Luptatorii de libere de la CSS Lugoj au ocupat podiumul la finala Campionatului National Individual Scolar U 17

Luptatorii sectiei de lupte libere, din cadrul Clubului Sportiv Scolar Lugoj si-au adaugat in palmares o salba de trei medalii, plus un titlu national la finala Campionatului National Individual Scolar, de cadeti. Competitia s-a desfasurat in perioada 25-27 martie, la sala polivalenta din municipiul Resita.Doi dintre cei trei sportivi lugojeni, antrenati de profesorii Valentin Cimponeriu si Ionut Enesca, de la CSS Lugoj, care s-au remarcat categorii diferite, provin de la un nivel de varsta ... citeste toata stirea