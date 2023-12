Maximilian Anghel, nascut in 2011, este un tanar sportiv legitimat la Clubul Sportiv Scolar Lugoj, care a obtinut in ultimul timp o serie de performante notabile.Cea mai recenta competitie la care s-a impus a fost Winter Run Athletics Club - Bucuresti, competitie desfasurata in sala, unde a obtinut locul I la proba de 600 metri si locul I la saritura in lungime.In data de 19 noiembrie, la Botosani, a luat locul I la Cupa Romaniei la cros, la categoria Copii II.In aceasta ... citeste toata stirea