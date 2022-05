Meci demonstrativ dintre SCM OHMA Timisoara si selectionata italienilor de la TutorAgents

Meciul demonstrativ dintre SCM OHMA Timisoara si selectionata italienilor de la TutorAgents va fi unul cu portile deschise, luni, 16 mai de la ora 18.00, in sala Constantin Jude.Suporterii care doresc sa-i vada pentru ultima data in actuala stagiune baschetbalistica pe "leii" din Banat o pot face asadar in prima zi a saptamanii viitoare."Ne-au fost alaturi la multe meciuri in acest sezon, transmitand pe terenul de joc energia lor debordanta din tribuna salii "Constantin Jude".Acum este ... citeste toata stirea