In etapa a XI-a a seriei a II-a a Ligii a V-a Timis, echipa de fotbal din Dudestii Noi a avut un meci dificil si a obtinut un egal: AS FC Inter Foeni - CSC Pindul Dudestii-Noi 2-2.Pentru echipa din Dudestii Noi au marcat Mihai Hurdea si Dani Turbureanu."Dupa un meci greu, cu o echipa buna a campionatului nostru, am reusit sa aducem acasa doar un punct. Pe o neintelegere in aparare, oaspetii au reusit sa inscrie dintr-o lovitura libera indirecta din interiorul careului, ca mai apoi dupa un ... citeste toata stirea