Meci mare de rugby, sambata: SCM USAMVB Timisoara - Dinamo Bucuresti

Startul in faza play-off a Ligii Nationale de Rugby (LNR) aduce doua meciuri pe teren propriu pentru echipa noastra, impotriva celor doua formatii din Bucuresti. Primul dintre ele, cel cu Dinamo, va avea loc sambata, 13 august, de la ora 11,00, la arena Gheorghe Rascanu.Ambele echipe sunt neinvinse in meciurile oficiale din 2022 si au cifre similare in cele sase partide din prima faza a LNR:SCM USAMVB: 492 puncte marcate, 75 eseuri (57 transformate), o lovitura de pedeapsa, un cartonas ... citeste toata stirea