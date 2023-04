Voleibalistele de la CSM Lugoj vor sustine miercuri, 19 aprilie, de la ora 18:30, in Sala Sporturilor "Ioan Kunst Ghermanescu", cel de-al doilea joc din semifinalele Diviziei A1 cu CSM Targoviste. Este un nou meci important pentru formatia din Lugoj, care are nevoie de o victorie pentru a evolua, in premiera, in finala campionatului national de volei feminin si calificarea in Champions League. In prima partida din semifinale, CSM Lugoj a castigat cu 3-2 la Targoviste, dupa o disputa acerba ... citeste toata stirea