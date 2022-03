Minihandbal Poli 75. Competitie destinata copiilor din Timisoara

TIMISOARA. Micii handbalisti din Banat vor avea o zi de sarbatoare, duminica, la sala Constantin Jude din Timisoara. 18 echipe de fete si sapte de baieti, din Arad, Caras-Severin si Timis, se vor intrece in cadrul Festivalului de Minihandbal Poli 75.Se va juca in paralel pe trei terenuri, cu incepere de la ora 9,00. La ora 14,00 se va disputa un meci demonstrativ intre echipa de seniori, SCM Politehnica Timisoara si ACS Ambasadorii Sperantei, o asociatie dedicata persoanelor cu sindrom down. ... citeste toata stirea