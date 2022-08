Multe meciuri internationale amicale si oficiale pentru SCM Timisoara

TIMISOARA. Programul de pregatire al baschetbalistilor de la SCM OHMA Timisoara s-a suplimentat cu o partida de verificare programata sambata, 10 septembrie. Leii din Banat se vor deplasa in Serbia, unde vor intalni KK Spartak Office Shoes Subotica.Spartak este un club cu traditie de 77 de ani, iar echipa de baschet a revenit in acest an in prima liga a Serbiei. Astfel, SCM OHMA Timisoara va juca patru partide in primele zile ale lunii viitoare: in zilele de 3 si 4 septembrie, la Kecskemet cu ... citeste toata stirea