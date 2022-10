Nu le-a placut in Harghita. CSC Dumbravita, invinsa de echipa din Miercurea Ciuc

TIMISOARA. In etapa a 11-a a Ligii a II-a de fotbal, CSC Dumbravita a suferit un esec sever, in deplasarea de la Miercurea Ciuc. FK Csikszereda s-a impus cu 3-0, diferenta care s-a facut mai ales in repriza a doua, cand banatenii au cazut fizic si psihic.In prima repriza, Dumbravita a jucat acceptabil, a tinut de balon si si-a creat cateva ocazii bune. De inscris a facut-o insa formatia gazda, in minutul 39, atunci cand pe contraatac, Richard Jelena a deschis scorul.La inceputul partii ... citeste toata stirea