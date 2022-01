O luna pana la alegerea noii conduceri AJF Timis. Vezi cine candideaza pe cele mai importante pozitii

TIMISOARA. Asociatia Judeteana de Fotbal este in prag de alegeri. O data la 4 ani reprezentantii cluburilor din judet isi voteaza presedintele si vicepresedintii.Cea mai importanta functie este bineinteles cea de presedinte. Actualul sef al fotbalului timisean este Romeo Malac, cel care a condus Asociatia in ultimii 4 ani. El are marele merit ca a tinut fotbalul viu, cand in alte judete, din cauza pandemiei sportul rege nu s-a mai disputat. Malac a castigat categoric ultimele alegeri cand s-a ... citeste toata stirea