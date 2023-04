In anul in care este Capitala Europeana a Culturii, Timisoara marcheaza o premiera majora pentru sportul national: orasul de pe Bega este gazda primului campionat european de padel ce ajunge cu o etapa in tara noastra.Un numar de 65 de sportivi, baieti si fete, din 12 tari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competitie a profesionistilor din Europa. "Provocarea romaneasca" / Romanian Challenge organizata de Central European Padel Tour se va desfasura in acest sfarsit de ... citeste toata stirea