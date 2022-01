O ora de joc pentru o victorie clara a Lugojului, la volei

TIMISOARA. Voleibalistele de la CSM Lugoj au obtinut cea de-a opta victorie in actuala editie a campionatului Diviziei A1 si raman in lupta pentru locul 4, ultimul care duce in play-off-ul "principal".Formata din Lugoj s-a impus, fara emotii, dupa 60 de minute de joc, cu 3-0 (25-15, 25-15, 25-14), in fata penultimei clasate, ACS Volei Cristina Pirv Turda. Un succes necesar, dupa doua infrangeri in care echipa a luptat (2-3 cu Alba Blaj acasa si 1-3 la Dinamo), dar o victorie si pentru moral, ... citeste toata stirea