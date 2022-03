Oficial, Petrolul a castigat la masa verde meciul cu Poli Timisoara, oprit din cauza nocturnei. Sanctiunile decise de FRF. Amenzi drastice pentru clubul sportiv din Timisoara

Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis ca echipa Politehnica Timisoara sa fie sanctionata cu forfait dupa ce meciul cu Petrolul, din Liga 2, a fost oprit definitiv din cauza nocturnei in februarie.In plus, clubul timisorean a fost amendat.Sanctiunea completa este urmatoarea:"In baza art. 82/2 si 3/a si c raportat la art. 83/2 din RD, ACS Petrolul 52 se sanctioneaza cu penalitate sportiva de 5000 leiIn baza art. 83/1 si 3/a si c raportat la art. 83/2/b din RD, SSU Politehnica Timisoara ... citeste toata stirea