Performanta. Din primul an la senorii SCM Poli Timisoara, la nationala mare

TIMISOARA. Interul prim-divizionarei de handbal SCM Politehnica Timisoara, Ianus Dumitrescu, a fost convocat la nationala de seniori, care se reuneste la Bucuresti, la 11 martie.Tanarul handbalist a fost chemat in premiera la nationala mare, dupa ce anterior a facut parte din reprezentativele juvenile ale Romaniei. In varsta de 18 ani, Dumitrescu a debutat in acest sezon in Liga Nationala si a fost campion national de juniori cu SCM Politehnica Timisoara. La lot merge si kinetoterapeutul ... citeste toata stirea