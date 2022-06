Performanta istorica! David Popovici a obtinut inca o medalie de aur. La 17 ani, e dublu campion mondial

Sportivul David Popovici, in varsta de 17 ani, a castigat, miercuri, medalia de aur in proba de 100 metri liber din cadrul Campionatului Mondial de Natatie, competitie care se desfasoara la Budapesta. Popovici a obtinut la CM si aurul la 200 m liber.Popovici, care in semifinale a obtinut timpul 47.13, record mondial la juniori, a incheiat finala cu timpul 47.58.Sportivul roman a concurat de pe culoarul 4.Pe locul doi s-a clasat francezul Maxime Grousset, cu timpul 47.64, iar podiumul a ... citeste toata stirea