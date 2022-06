Phoenix Buzias, la doua meciuri de Liga a III-a. Cine este adversarul si cum sta formatia timiseana in statisticile sezonului

TIMIS. Daca echipele de Liga 2 din Timis isi fac planuri pentru reunire, iar cele de liga III sunt in vacanta, campioana judetului la fotbal mai are de lucru. Phoenix Buzias joaca impotriva Turceniului pentru promovarea in C.Phoenix Buzias a avut un sezon de senzatie. La jumatatea campionatului echipa nu era pe primul loc in serie, dar a avut un retur aproape perfect, fiind invinsa doar in ultima etapa, la limita, 3-2, de semifinalista Cupei pe judet, CS Comlosu Mare.Turceniul nu a avut nici ... citeste toata stirea